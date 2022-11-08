اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:55 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزير النقل يدشن منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بشرم الشيخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير النقل يدشن منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بشرم الشيخ قمة المناخ
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
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