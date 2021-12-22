اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. الصعيد فى انتظار افتتاح عشرات المشروعات القومية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:01 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصعيد فى انتظار افتتاح عشرات المشروعات القومية مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
متحدث الصحة: أرسلنا 400 ألف رسالة للمواطنين لتلقى جرعة تعزيزية من لقاح كورونا
الصعيد فى انتظار افتتاح عشرات المشروعات القومية.. اعرف التفاصيل
"القومى للأجور": الحد الأدنى نهائى وإلزامى لجميع مؤسسات القطاع الخاص
اعرف خرائط أماكن الأمطار وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة
الصحة: 83.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
خالد عبد الغفار يتفقد مركز التدريب بالمديرية الصحة بأسيوط بعد التطوير بـ9 ملايين جنيه

التعليم: فتح باب الترشح بالدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى العربى

اتحاد العمال: علاوة دورية 3% للقطاع الخاص والحد الأدنى 2400 جنيه فى يناير

خالد عبد الغفار: 50 مركزا بــ20 محافظة لتطبيق المشروع القومى لتنمية الأسرة

تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تصل للوجه البحرى حتى الخميس

وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة وقراء قرآن لإحياء شهر رمضان بفرنسا وأيرلندا

وزير الزراعة وخالد فودة يبحثان دفع عجلة التنمية الزراعية فى محافظة جنوب سيناء

محمد عثمان الخشت يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس جامعة القاهرة

التضامن تقدم دليلا لتنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم

التموين تستعرض مشروعات إنشاء أسواق جملة وحصاد عام 2021

وزيرة التضامن: توجيهات القيادة السياسية وضعت ذوى الهمم على رأس خارطة التمكين

وزير التنمية المحلية: نتوسع فى خدمات تمكين ومساعدة ذوى الهمم بالمحافظات

هيئة الأوقاف تحقق أرباحا وإيرادات 900 مليون جنيه فى النصف الأول للعام المالى

التضامن: توفير 60 سيارة نقل جماعى لذوى الإعاقة خلال 2021

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ97 ألف مواطن النصف الأول من ديسمبر الجارى

 


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