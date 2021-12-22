أخبار × 24 ساعة.. الصعيد فى انتظار افتتاح عشرات المشروعات القومية

التعليم: فتح باب الترشح بالدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى العربى
اتحاد العمال: علاوة دورية 3% للقطاع الخاص والحد الأدنى 2400 جنيه فى يناير
خالد عبد الغفار: 50 مركزا بــ20 محافظة لتطبيق المشروع القومى لتنمية الأسرة
تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تصل للوجه البحرى حتى الخميس
وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة وقراء قرآن لإحياء شهر رمضان بفرنسا وأيرلندا
وزير الزراعة وخالد فودة يبحثان دفع عجلة التنمية الزراعية فى محافظة جنوب سيناء
محمد عثمان الخشت يحتفل بمرور 113 عاما على تأسيس جامعة القاهرة
التضامن تقدم دليلا لتنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم
التموين تستعرض مشروعات إنشاء أسواق جملة وحصاد عام 2021
وزيرة التضامن: توجيهات القيادة السياسية وضعت ذوى الهمم على رأس خارطة التمكين
وزير التنمية المحلية: نتوسع فى خدمات تمكين ومساعدة ذوى الهمم بالمحافظات
هيئة الأوقاف تحقق أرباحا وإيرادات 900 مليون جنيه فى النصف الأول للعام المالى
التضامن: توفير 60 سيارة نقل جماعى لذوى الإعاقة خلال 2021
الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ97 ألف مواطن النصف الأول من ديسمبر الجارى
صرف 330 ألف جنيه قيمة وثائق تأمين لأسر متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة
القوى العاملة: صرف 3.1 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح
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