اتحاد العمال: علاوة دورية 3% للقطاع الخاص والحد الأدنى 2400 جنيه فى يناير

كتبت آية دعبس

شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغي رئيس الاتحاد في اجتماع المجلس القومي للأجور الذى عقد صباح اليوم عن طريق الزووم برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور على مصيلحي وزير التموين ومشاركة ممثلو أصحاب الأعمال في اجتماعات المجلس.

وصرح المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال بأن أطراف العمل الثلاث الحكومة وممثلى العمال وأصحاب الأعمال وافقوا على صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من الأجر التأميني الشامل بحد أدني 70 جنيها اعتبارا من أول يناير 2022، مع تطبيق ما قررته الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأن يكون الحد الأدني لأجر العامل 2400 جنيه شهريا وسيترتب على ذلك زيادة مضطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم.

أشار الفقى عضو المجلس القومي للأجور وبحضور مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال إلى أن المجلس قرر إرجاء طلبات الاستثناءات المقدمة من بعض أصحاب الأعمال البالغ عددهم 3090 منشأة بالقطاع الخاص، حيث طلب المجلس بالجماع من هؤلاء تقديم مستندات القوائم المالية لدراستها وإبداء الرأي فيها خلال شهرين.