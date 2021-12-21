اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:10 م
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صرف 330 ألف جنيه قيمة وثائق تأمين لأسر متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:11 م
صرف 330 ألف جنيه قيمة وثائق تأمين لأسر متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة تسليم وثائق تأمين لأسر متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة
كتبت آية دعبس

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سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة ، شيكات بقيمة بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى ، وذلك لأسر 3 عمال متوفين ، وصرف مصاريف علاج لـ 3 حالات عجز جزئى نتيجة إصابة أثناء العمل ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

 

وقد قامت شركة مصر للتأمين بإصدار شيكات مستحقة الصرف لأسر العمال، بإجمالى 300 ألف جنيه لورثة العمال المتوفين ، و 30 ألف جنيه مصاريف علاج لـ 3 عمال مصابين لحين تحديد نسبة العجز سواء كلى أو جزئى لصرف باقى التعويضات .

 

وكلف الوزير رضا العربى مساعد المستشار المالى للوزير، متابعة حالات المصابين مع مديريات القوى العاملة لتلبية أى مطالب واحتياجات لهم من حيث العلاج وأى مساعدة أخرى قد يحتاجها أى منهم، فضلا عن توجيههما لاستخراج شهادة التأهيل 5% ، لتوفير فرص عمل مناسبة ، طبقا لحالة كل منهما ، والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة "تكافل وكرامة " .

 

ووجه الوزير رسالة لـ"العمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلا :إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى هى التى توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإدارى للدولة فى مختلف القطاعات .

 

 


القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

التامين التكافلى للعماله غير المنتظمة

تكافل وكرامة

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