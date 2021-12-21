اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الصحة: أرسلنا 400 ألف رسالة للمواطنين لتلقى جرعة تعزيزية من لقاح كورونا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:05 م
متحدث الصحة: أرسلنا 400 ألف رسالة للمواطنين لتلقى جرعة تعزيزية من لقاح كورونا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إننا لم نصل إلى مستوى ثابت من الارتفاع أو الانخفاض فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفا أن الدولة تواجه الشائعات الممنهجة وفق حملات مركبة وليست تصرفات عشوائية.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيدى على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن تم إرسال 400 ألف رسالة للمواطنين المستهدفين لتلقى الجرعة التعزيزة، لافتا إلى أنه ليس من الضرورة أخد الجرعة التعزيزية من نفس لقاح الجرعة الثانية والأولى. 
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه يجب تناول الأدوية بعد استشارة طبيب حتى لا تعرض نفسك للمخاطرة وإتلاف جسدك، وذلك فى إطار التوعية المستمرة للحفاظ على حياة المواطنين.
 
وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أكد مؤخرا إن المواطن لا يحتاج إلى التسجيل من أجل الحصول على الجرعة المعززة للقاح كورونا، كون بيانات المواطنين الذين حصلوا على الجرعتين مسجلة لدى قاعدة البيانات، موضحاً أن الوزارة ستبدأ في إرسال رسائل نصية لكل من مر على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر.

متحدث الصحة

الجرعة التعزيزية

لقاح كورونا

كورونا

حسام عبد الغفار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحدث الصحة: 30% من المصريين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:59 م

طرح كوفى فاكس المصرى خلال 6 شهور.. متحدث الصحة: الجرعة الثالثة من اللقاح اختيارية.. و"القومى للبحوث": يستطيع السيطرة على كورونا ودرجة فعاليته وأمانه عالية.. وباحث: سنصدر المستحضر للخارج

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:00 ص

"متحدث الصحة": المواطن ليس في حاجة للتسجيل كى يحصل على الجرعة المعززة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:46 م

متحدث الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا اختيارية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:34 م

متحدث الصحة: مؤشرات لانتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة