اعرف خرائط أماكن الأمطار وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على الأسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة مع مساء اليوم الثلاثاء، وذلك كما يلى:

- توقعات استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة

- يستمر تدفق السحب إلى مناطق من شمال الدلتا

- توقعات بفرص أمطار على هذه المناطق تكون متفاوتة الشدة وفرضها تمتد لغدا



مطروح

الإسكندرية

كفر الشيخ

البحيرة

دمياط

بورسعيد

- لا توجد فرص أمطار على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد

و يشهد غدا الأربعاء ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.