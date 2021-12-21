اليوم السابع
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الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:29 م
الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة القوافل الطبية لحياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة  والرمد الأسنان والقلب والجلدية بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات أسيوط والقليوبية والبحر الأحمر والجيزة والوادى الجديد . 
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان علي أن يتم إحالة الحالات التى تتطلب لرعاية إلي المستشفيات .

 


الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

قافلة صحية بالمجان

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