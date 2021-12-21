الصعيد فى انتظار افتتاح عشرات المشروعات القومية.. اعرف التفاصيل

كتب زكى القاضى

فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمحافظات الصعيد، تم وضع عدد كبير من المحافظات على خريطة المشروعات القومية الكبرى، حيث بدأ العمل فى عدد من المشروعات القومية الكبرى، التى ستغير وجه الصعيد بالكامل.

وتعتبر المشروعات القومية الجديدة فرصة مباشرة لتشغيل عدد من أبناء الصعيد، كما أن تعتبر موردا رئيسيا من موارد الاقتصاد القومى، وتأتى في اطار خطة الدولة للتطوير والتحديث لكافة القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.

وتتنوع المشروعات التى من المنتظر افتتاحها قريبا، فتضم قطاعات الكهرباء والبترول والإسكان والصحة والبنية التحتية، وعدد كبير من المشروعات التى تصب فى صالح المواطن المصرى، وتساهم فى تغيير وجه الحياة بشكل كبير.

وتضم المشروعات قطاعات البترول والتطوير والتحديث داخل شركة شركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة لعدد من مشروعات المرافق والبنية التحتية منها محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا، و توسعات محطة صرف صحى العدوة بالمنيا، بالإضافة لتوسعات محطة مياه الواسطى ببنى سويف.

كما تشمل المشروعات القومية الكبرى التى سيتم افتتاحها فى محافظات الصعيد عدد من المشروعات الخاصة بمحطات الصرف الصحى، ومنها توسعات محطة الصرف الصحى بطنسا، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير ، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا، ومحطة مياه فرشوط بقنا، و محطة صرف صحى أبو شنب بالفيوم، والمرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة، ومحطة مياه ديروط بأسيوط، و محطة تنقية مياة الشرب بقنا الجديدة.

كما تشمل المشروعات عدد كبير فى قطاعي الصحة والتعليم العالى ومنها كلية ومستشفى طب الاسنان بجامعة أسيوط، و مستشفى الكبد بالمنيا، ومستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا، ومستشفى الأطفال التخصصى (العديسات ) بالأقصر، ومستشفى إيزيس للنسا والولادة (البياضية) بالاقصر، و مستشفى دير مواس المركزى بالمنيا، ومستشفى ملوى التخصصى بالمنيا، ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج.