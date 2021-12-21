اليوم السابع
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التضامن: توفير 60 سيارة نقل جماعى لذوى الإعاقة خلال 2021

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:29 م
التضامن: توفير 60 سيارة نقل جماعى لذوى الإعاقة خلال 2021 الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك نتائج نستهدف تنفيذها من خلال مبادرة "المبادرون" خلال عام 2022 وهى تعبئة 300 من "المبادرون" على مستوى الجمهورية، وتوفير 60 سيارة نقل جماعي أو فردي لذوي الإعاقة،و إتاحة 10 محطات مترو تيسر لهم الحركة فى المترو، و 3 محطات قطار، كما سيتم إتاحة 50 مكتب شهر عقاري و15 جامعة، بالاضافة  إلى توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة، علاوة على إطلاق   حملات إعلامية حول موضوعات الإعاقة و3 سفراء داعمين،  كذلك إتاحة 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة. 

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعى المبادرون" لمناقشة "سبل تفعيل الاتاحة لذوي الإعاقة في مصر" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب .

 

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التضامن سيارات نقل جماعي لذوى الاعاقة

وظائف الأشخاص لذوى الاعاقة

قرض ميسرة و مشروعات متناهية الصغر لذوى الاعاقة

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