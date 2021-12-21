اليوم السابع
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تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تصل للوجه البحرى حتى الخميس

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:04 م
تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تصل للوجه البحرى حتى الخميس أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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يتوقع خبراء مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية اليوم، ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة يومى الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.
 
جدير بالذكر، أن مركز التنبؤ بالفيضان يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 

 


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