تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تصل للوجه البحرى حتى الخميس

كتبت أسماء نصار

يتوقع خبراء مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية اليوم، ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة يومى الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية وقد تمتد إلى بعض محافظات الوجه البحرى.

جدير بالذكر، أن مركز التنبؤ بالفيضان يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.