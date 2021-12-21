اليوم السابع
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القوى العاملة: صرف 3.1 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:07 م
القوى العاملة: صرف 3.1 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 142 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 4 شباب من قادرون باختلاف، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 241 طالب عمل .

 

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر نوفمبر الماضي- أن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً بصرف منحة المولد النبوى الشريف بإجمالى 3 ملايين و 166 ألفاً و 500 جنيه لـ 6333 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

 

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 120 منشأة ، والقيام بـ 21 حملة تفتيشية ، وبحث 3 شكاوى ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية

 

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 84 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفى مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 243 منشأة ، وأسفر عن تحرير 30 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 5 شكاوى عمالية .

 

 


القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

مديرية القوى العاملة بمطروح

دعم العمالة غير المنتظمة

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