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الصحة: 83.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:38 م
الصحة: 83.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية لـــ 83.2%، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف 

 


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