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التعليم تعلن الإحصاء الاستقرارى للعام الدراسى الجديد: أكثر من 25 مليون طالب وطالبة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:43 ص
التعليم تعلن الإحصاء الاستقرارى للعام الدراسى الجديد: أكثر من 25 مليون طالب وطالبة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإحصاء الإجمالى لإعداد للطلاب والمعلمين، موضحة أن عدد الطلاب للعام الدراسي 2021،2022، وصل إلى 25062294، منهم 12887853 بنين، و12174441 بنات، موزعين على 58807 مدرسة بواقع 539980 فصل دراسى، بينما وصلت عدد المعلمين المعينين والمتعاقدين إلى 991969 معلما.

وكان صندوق صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه جارى التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وإحدى شركات الدفع النقدى، للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.

وأوضح صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، فى خطاب له، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب بسداد رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة دفعة واحدة أو سداد قسط واحد منها.


التربية والتعليم

إجراءات كورونا الاحترازية

سداد المصروفات الدراسية

امتحانات نصف العام الدراسي

اخبار مصر

الإحصاء الاستقرارى للعام الدراسي الجديد

أعداد الطلاب والمعلمين

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