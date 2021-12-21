اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة وقراء قرآن لإحياء شهر رمضان بفرنسا وأيرلندا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:34 م
وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة وقراء قرآن لإحياء شهر رمضان بفرنسا وأيرلندا وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء إيفاد 3 أئمة وخطباء إلى دول خارج مصر لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ، وهم كلا من: "الشيخ إبراهيم محمد محي الدين إبراهيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى دولة فرنسا لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ  بمسجد باريس الكبير  إمامًا وقارئًا"، والشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم إمام وخطيب بمديرية أوقاف جنوب سيناء إلى دولة فرنسا لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ بمسجد باريس الكبير -  إمامًا وقارئًا"
كما تم اعتماد  الشيخ أحمد دسوقي محمد محمد مكي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة إلى دولة أيرلندا لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ  إمامًا وقارئًا .
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، السبت الماضى، الشروط الخاصة بالقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون الراغبين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ بالخارج، حيث أوضحت وزارة الأوقاف الشروط على النحو التالى: 
 
 1- أن يكون قارئًا معتمدًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسبق وقفه عن القراءة  بالإذاعة والتليفزيون لأي سبب كان.
2- ألا يزيد السن عن ستين عامًا.
3- أن يقبل الإيفاد إلى أي جهة تحددها الوزارة دون أي اعتذار.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة للإيفاد للخارج. 
 وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه يمكن القديم لأوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن ، بشرط قضاء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، على أن يتم تقديم الطلب بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإعلان.  

الأوقاف

اخبار الاوقاف

ايفاد القراء

قراء القرآن الكريم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تعلن شروط إيفاد قراء القرآن الكريم لإحياء شهر رمضان خارج مصر

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:06 م

وزير الأوقاف: وضع العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة القرآن للإيفاد بالخارج

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 12:56 م

الأوقاف: إيفاد 8 أئمة وقراء لرومانيا وبوليفيا والبرازيل لإحياء ليالى رمضان

السبت، 27 نوفمبر 2021 04:54 م

وزير الأوقاف يعتمد نتيجة مسابقة الإيفاد العام للأئمة.. الأسماء

الأحد، 14 نوفمبر 2021 05:49 م

وزير الأوقاف يعتمد تجديد إيفاد أئمة لتنزانيا وفنزويلا والبرازيل

الخميس، 11 نوفمبر 2021 02:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة