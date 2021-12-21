وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة وقراء قرآن لإحياء شهر رمضان بفرنسا وأيرلندا

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء إيفاد 3 أئمة وخطباء إلى دول خارج مصر لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ، وهم كلا من: "الشيخ إبراهيم محمد محي الدين إبراهيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة إلى دولة فرنسا لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ بمسجد باريس الكبير إمامًا وقارئًا"، والشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم إمام وخطيب بمديرية أوقاف جنوب سيناء إلى دولة فرنسا لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ بمسجد باريس الكبير - إمامًا وقارئًا"

كما تم اعتماد الشيخ أحمد دسوقي محمد محمد مكي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة إلى دولة أيرلندا لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ إمامًا وقارئًا .

وأعلنت وزارة الأوقاف ، عبر موقعها الإلكتروني، السبت الماضى، الشروط الخاصة بالقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون الراغبين في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ بالخارج، حيث أوضحت وزارة الأوقاف الشروط على النحو التالى:

1- أن يكون قارئًا معتمدًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسبق وقفه عن القراءة بالإذاعة والتليفزيون لأي سبب كان.

2- ألا يزيد السن عن ستين عامًا.

3- أن يقبل الإيفاد إلى أي جهة تحددها الوزارة دون أي اعتذار.

4- أن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة للإيفاد للخارج.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه يمكن القديم لأوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن ، بشرط قضاء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، على أن يتم تقديم الطلب بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإعلان.