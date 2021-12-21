اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية: نتوسع فى خدمات تمكين ومساعدة ذوى الهمم بالمحافظات

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:06 م
وزير التنمية المحلية: نتوسع فى خدمات تمكين ومساعدة ذوى الهمم بالمحافظات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية بذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم وتوجيهاته المستمرة للحكومة لتقديم كل الدعم والمساندة لهم، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت بالعديد من الخطوات والاجراءات فى هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة والمحافظات للتوسع فى تمكينهم وتقديم المساعدة لهم فى حياتهم اليومية.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم فى فعاليات مؤتمر "المبادرون" والذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والذى يهدف إلى التوسع فى سبل التيسير والإتاحة لذوى الإعاقة فى مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف.

وشهد المؤتمر الذى أُقيم بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة فى شئون الأشخاص ذوى الإعاقة حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظ القاهرة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبدأت فعاليات مؤتمر "المبادرون" بتفقد وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التنمية المحلية والحضور معرض الشركات الناشئة التى تقدم منتجات وخدمات لذوى الاعاقة أو التى شارك فى تطويرها ذوى إعاقة بأنفسهم، بالإضافة إلى جناح لمؤسسات تعمل فى مجال ذوى الإعاقة.

 


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قادرون باختلاف

التنمية المحلية

ذوى الهمم

ذوى الاحتياجات الخاصة

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