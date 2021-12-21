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حصاد الأوقاف 2021 ..إحلال وتجديد وصيانة 1277 مسجدا بتكلفة مليار و600 مليون جنيه

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:33 م
حصاد الأوقاف 2021 ..إحلال وتجديد وصيانة 1277 مسجدا بتكلفة مليار و600 مليون جنيه تطوير المساجد -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف حصاد الوزارة خلال 2021، فى مجال عمارة المساجد حيث أكدت أن إنجازات العام كانت كالآتى:-
 
1- تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم (1277) مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو مليار وستمائة مليون جنيه، منها (511) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بتكلفة تقدر بنحو (700) مليون جنيه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، و(766) مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (900) مليون جنيه.
 
2- تم افتتاح (1277) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا، منها (1100) مسجدا جديد (إحلالًا وتجديدًا)، و(177) مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
3- تم فرش نحو (2500) مسجد من سجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية ، إضافة إلى ما تم فرشه بالجهود الذاتية بإشراف الوزارة.
 
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