أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تنفى شائعة تحميل كهرباء المساجد للمصلين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم تتيح تطبيقا للمعلمين الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة
السياحة والآثار: احتفالية طريق الكباش تبدأ فى السابعة والنصف مساء الخميس
الأوقاف تنفى شائعة تحميل كهرباء المساجد للمصلين
التعليم تفتح باب الترشح للعمل بلجان الإدارة والمراقبة لامتحانات الدبلومات
مرصد الكهرباء: 19 ألفا و450 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
نائب محافظ القاهرة تتفقد مستوى النظافة بشوارع حلوان
دار الافتاء: للخاطب عند الفسخ أن يسترد باقى الهدايا ولا يسترد الهالك أو المستهلك
خالد عبد الغفار يعقد اجتماعا لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية فى الأقصر
البيئة: زراعة 300 ألف شجرة بالمحافظات لمكافحة التغيرات المناخية
تفاصيل جولة وزير التعليم العالى لمتابعة خطة التأمين الطبى لافتتاح طريق الكباش
الصحة: 84.5% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
الصحة تعلن إطلاق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
مركز تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار بمحافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل
الكهرباء: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل خلال الـ10 سنوات المقبلة
نائب وزير الصحة للسكان: الكثافة السكانية مرعبة ومواجهتها مسؤولية مشتركة
التعليم: امتحان الشهر للرابع الابتدائى هدفه تحديد مدى استيعاب الطالب للتطوير
التعليم: وضع امتحانات الشهر للصف الرابع الابتدائى من بنوك الأسئلة
الأوقاف تهدى المجموعة الثانية من سلسلة "رؤية" لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر
خالد عبد الغفار يتفقد استعدادات مستشفيات الأقصر لحفل افتتاح طريق الكباش
دار الإفتاء: على الإنسان عدم الإساءة للآخرين سرًا أو علانية
رئيس الرعاية الصحية يستقبل وزير التعليم العالى لتفقد استعدادات افتتاح طريق الكباش
المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة