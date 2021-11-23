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التعليم: وضع امتحانات الشهر للصف الرابع الابتدائى من بنوك الأسئلة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:27 ص
التعليم: وضع امتحانات الشهر للصف الرابع الابتدائى من بنوك الأسئلة تلاميذ الصف الرابع الابتدائى - أرشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك بنوك للأسئلة لامتحان شهر ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائى لعقد امتحان مختلف لكل مدرسة، موضحة أن تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائى هدفه الوقوف على مستوى التلاميذ فقط لا غير، مع مساعدتهم على اكتساب المهارات المختلفة من فهم وتحليل في نواتج التعلم، وهذه سنة نقل عادية بلا أى ضغوط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)
- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.

- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم  والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.

- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.
 


التربية والتعليم

امتحان الصف الرابع الابتدائي

موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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منهج الصف الرابع الابتدائى

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