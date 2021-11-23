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الصحة تعلن إطلاق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:18 م
الصحة تعلن إطلاق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية التى تشملها القوافل الطبية تتضمن النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن المحافظات التى تشملها القوافل الطبية هى الوادي الجديد وأسيوط والجيزة.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة في المحور الصحي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في كافة التخصصات مجانا، كما أن المبادرة مستدامة وقوافلها تجوب جميع المحافظات بالتناوب.

الصحة

حياة كريمة

التخصصات الطبية

المحافظات

الخدمة الطبية

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