اعرف ازاى تستخرج كارت زكى أو محفظة نقدية لاستقلال المترو

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع فى 6 معلومات كيفية استخراج الكارت الذكى أو ما يعرف بالمحفظة النقدية لاستقلال خطوط المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية التى تتطلب الوقوف فى طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات قبل كل رحلة، خلال التقرير التالى:

1- أول خطوة على الراكب التوجه لأحد شبابيك الحجز بأى محطة.

2- طلب استخراج كارت ذكى بعد دفع رسوم قيمتها 25 جنيه حيث يتم استخراجه فوريا.

3- استخراج الكارت الذكى لا يتطلب أى أوراق أو مستندات.

4- بعد شراء الكارت الذكى يتم شحنه فى نفس شباك الحجز بمبالغ تبدأ من 20 حتى 400 جنيه.

5- الكارت يكون لحامله ( بدون اسم ) ويمكن استخدامه من قبل أكثر شخص.

6- يساعد الكارت الذكى فى راحة الركاب وتوفير الوقت الذى كان يستغرقه الراكب قبل كل رحلة لشراء تذكرة ورقية لرحلة واحدة واضطراره للوقوف في طابور أمام شباك الحجز.