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الصحة: 84.5% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:24 م
الصحة: 84.5% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان بلوغ نسبة التعافي من كورونا بمستشفيات العزل 84.5%، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة التى ثبت ايجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

المتعافين من كورونا

مستشفيات العزل

حسام عبد الغفار

وزارة الصحة والسكان

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

مستشفيات العزل بالجمهورية

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