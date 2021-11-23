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تفاصيل جولة وزير التعليم العالى لمتابعة خطة التأمين الطبى لافتتاح طريق الكباش

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:28 م
تفاصيل جولة وزير التعليم العالى لمتابعة خطة التأمين الطبى لافتتاح طريق الكباش الدكتور خالد عبد الغفار يتابع خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، وبدء جولته بتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، وذلك في إطار زيارته الميدانية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لفعاليات "افتتاح طريق الكباش الجديد".

وراجع الوزير الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية التي يجرى تطبيقها بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، للوقوف على جاهزيته ضمن خطة التأمين الطبي لاستقبال المشاركين في الحدث التاريخي الذي تشهده مصر يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار حرص الوزارة على التأمين الطبي لكافة الفعاليات والأنشطة الكبرى بالدولة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين في مثل هذه الأحداث الهامة.

وأشار الوزير، إلى توافر الفرق الطبية بالحجر الصحي من (أطباء، تمريض، مراقبين صحيين، فنيين معامل)، موضحًا أن الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي جرى دعمه بـ3 فرق طبية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة أعداد العاملين بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، جاهزية العيادة الطبية بالحجر الصحي وتوافر مخزون كاف من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة الطبية، لاستقبال الحالات المرضية الطارئة بالمطار وتقديم أفضل خدمة طبية لهم على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى تزويد الحجر الصحي بدفعات إضافية من أجهزة وكواشف الفحص السريع (Rapid AntigenTest)، و(ID NOW)، بالإضافة إلى تحاليل الـ(pcr).

كما تفقد الوزير نقاط تمركز سيارات الإسعاف بمطار الأقصر الدولي، والبالغ عددها 3 سيارات مجهزة، من ضمنها سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، لسرعة إسعاف ونقل أي حالات مرضية أو مشتبه في إصابتها بأمراض معدية، ومن جانبه أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المستشفيات بمحافظة الأقصر؛ للوقوف على سير العمل بها، وجاهزيتها للمشاركة في "خطة التأمين الطبي لاحتفالية افتتاح طريق الكباش الجديد".

الوزير يتابع خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش
الوزير يتابع خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش
 
وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يزور الأقصر
وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يزور الأقصر
 

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