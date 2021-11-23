اليوم السابع
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البيئة: زراعة 300 ألف شجرة بالمحافظات لمكافحة التغيرات المناخية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:03 م
البيئة: زراعة 300 ألف شجرة بالمحافظات لمكافحة التغيرات المناخية زراعة الأشجار من أجل مكافحة التغير المناخى
كتبت منال العيسوى

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أكدت وزارة البيئة، اعتماد خطة للحد من حرق المخلفات الزراعية، وتمت زراعة ما يزيد على 300 ألف شجرة وتحويل 30 ألف متر مربع لمساحات خضراء في المحافظات، ضمن خريطة المشروعات التي تقوم تنفذها وزارة البيئة، بهدف الحد من التلوث، بالإضافة الى مكافحة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.

وأظهرت تقارير وزارة البيئة، أنه تم جمع وكبس حوالى 2.37 مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت حوالى 99%، وذلك من إجمالي قش الأرز الناتج عم المساحة المزروعة، بينهم 26% تم جمعها طبقا للبروتوكول المبرم بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، و جمع ما يقرب من 73% من القيمة الإجمالية من الأهالى والمزارعيين البسطاء.

جدير بالذكر انه زاد عدد محطات الشبكة القومية، الخاصة برصد نوعية الهواء لتصل لـ (110) محطة رصد في حوالى 23 محافظة بزيادة حوالى (25%)، وزيادة عدد الكيانات المرتبطة بشبكة الرصد للانبعاثات الصناعية من (83) منشأة صناعية ومحطة كهرباء، وصل عددها 379 نقطة رصد، وزيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الضوضاء إلى حوالى 35 محطة رصد بنسبة زيادة 17%.


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