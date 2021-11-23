مركز تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار بمحافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل

كتبت أسماء نصار

تشير نتائج مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن قطاع التخطيط بالوزارة بالتعاون مع قطاع الرصد الإتصالات انتهى من أعمال تركيب وتشغيل 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار في مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ومدينة سيوة بمحافظة مطروح ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمعرفة مهندسى وفنيي الوزارة، ليرتفع بذلك عدد مواقع الرصد على مستوى الجمهورية لـ 38 موقع والتي تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات (المنوفية – الشرقية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – الجيزة – بنى سويف – المنيا – سوهاج – قنا – أسوان – مطروح – الوادى الجديد – البحر الأحمر).

وأوضح عبد العاطى أن هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركتها وتوزيعها في المواقع المختلفة ، مما يساهم في التعامل بدرجة عالية من الكفاءة مع ظاهرة السيول الومضية وتلافي أضرارها المدمرة ، والاستفادة من البيانات اللحظية الصادرة عن هذه المواقع في إتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول وإجراء التخفيضات اللازمة في مناسيب المياه والتعامل الفورى مع أية طوارئ أو مستجدات ، كما تُسهم منظومة الرصد التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بالأمطار والتى يقوم بها مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة ، حيث أشارت نتائج الرصد للدقة العالية في أعمال التنبؤ.

وأضاف أن إنشاء هذه المحطات يأتى في إطار جهود الوزارة لدمج أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات والمعلومات ضمن منظومة العمل في أجهزة و قطاعات الوزارة وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة و أقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار بالوزارة على كافة المستويات لتمكينهم من إتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة ، وفي إطار تحقيق الهدف الإستراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التحول الرقمي وصولاً لمجتمع المعلومات من خلال التطوير والإبتكار لأدوات إدارة الموارد المائية ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.