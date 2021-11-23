التعليم تفتح باب الترشح للعمل بلجان الإدارة والمراقبة لامتحانات الدبلومات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ترشيحات وكلاء لجان الإدارة والكنترولات لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى، "صناعى وتجارى وزراعى وفندقى"، موضحة أنه يتم الإعلان فى الإدارات والمديريات التعليمية، ويتم اختيار 8 مرشحين لكل لجنة إدارة لمنصب الرئيس والوكيل و8 لكل لجنة كنترول بواقع 4 لمنصب الرئيس ومنصب الوكيل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط الترشيح للعمل فى لجان الإدارة والكنترولات حيث يتم تطبيق الموانع التى تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات ما لم يتم استحداث نشرة جديدة لهذا العام، موضحة أن الموانع العامة هى الحرمان من أعمال الامتحانات والاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موانع خاصة وهى أن إلا يكون المرشح شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفنى أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية أن لا يكون لديه لديه أقارب باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وحددت الوزارة الشروط الخاصة فيمن يرشح للعمل بلجنة النظام والمراقبة أو لجنة الإدارة وهى أن يكون من الحاصلين على مؤهل عال ويكون من العاملين بالتعليم الفنى بجميع نوعياته وأن يكون شاغلا للدرجة الوظيفية أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أ على الأقل والحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين لقانون 81 له 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين لقانون رقم 155 لسنة 2007 في السنتين الآخرين، وخبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قسم حجرة أو وكيل قسم (حجرة) - يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات - وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

وأن يكون لديه الامام الكافي بعلوم الحاسب الآلي وأن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ويشهد له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل، وألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان على الدرجة الرابعة في ذات الجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية، والا يكون قد تعدى ٣ سنوات في رئاسة اللجنة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل الليلة التي أمضي 3 سنوات وكيلا في اللجنة أن يقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

وتابعت الوزارة: عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء والا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمرتابة ويتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفني إذا تطلب الأمر ذلك.

وشددت الوزارة على الإعلان بالمديرية والإدارات التعليمية لكل من تطبق عليه الشروط ويرغب في التقدم وصل مقابلات الاختيار وترشيح عدد أربعة (1) فقط لكل وظيفة (رئيس - وكيل) وإرسالها إلى الإدارة المركزية للتعليم الفني مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة ويتم التقدم للمديريات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021 وحتى يوم الاحد الموافق 28 نوفمبر2021 ثم بعد ذلك يت إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر على أن توافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية التعليم الفنى فى موعد غايته 5 ديسمبر.