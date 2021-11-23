التعليم: امتحان الشهر للرابع الابتدائى هدفه تحديد مدى استيعاب الطالب للتطوير

محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لأولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائى، قائلة: يجب أن يتعاملوا مع الصف الرابع باعتباره سنة نقل عادية مثل باقى الصفوف الدراسية وليس على غرار سنوات الشهادة، حيث طالبت مصادر مسئولة بأن لا يتم تحويل امتحان الشهر لطلاب الرابع الابتدائى لاختبار قومى، موضحة أن الهدف منه هو قياس نواتج التعلم وتحديد مستوى الطالب ومدى استيعاب التطوير في المناهج وطرق التدريس الحديثة، كما أنه سيتم إجراء الاختبارات داخل المدرسة.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)

- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.



-يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.

- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.









