نائب محافظ القاهرة تتفقد مستوى النظافة بشوارع حلوان

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الشوارع بحى حلوان، لمتابعة كفاءة الطرق والميادين وحالة النظافة، بالإضاقة إلى عمل دراسة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بجميع احياءالمنطقة الجنوبية.

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عددا من الشوارع والميادين ومحطة حلوان ومواقف السرفيس وموقف توشكا وموقف الأقاليم وموقف 15 مايو لايجاد حل لازمة بعض المواقف، كما وجهت بعمل غرامة علي متعهد النظافة حال وجود مخالفات.

كما وجهت بتحويل مشرفي المربعات القائمين علي الإشراف على ميدان المحطة من حيث النظافة والإشغالات وحالة الانضباط العامة وتسهيل الحركة المرورية.

رافق نائب المحافظ خلال المرور الدكتور أحمد القزاز رئيس الحى و مدير السرفيس والمرور وشرطه المرافق ومديرو الطرق بالمنطقة والمكتب الفني والمتابعة الميدانية وتهدف الزيارة السعى لإيجاد حل جزرى لتحقيق الارتقاء والانضباط بحى حلوان