نائب وزير الصحة للسكان: الكثافة السكانية مرعبة ومواجهتها مسؤولية مشتركة

كتب محمد السيد

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن الكثافة السكانية مرعبة ناتجة عن سوء توزيع السكان، مضيفا أن الزيادة السكانية الكبيرة تعتبر المشكلة الأولى التي تواجه جهود التنمية فى مصر، حيث تؤثر هذه الزيادة سلباً على الفرد والمجتمع.

وأضاف طارق توفيق خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للإعلام، أن دور الإعلام خلال ال 30 عاما الماضية كان موسمى، متابعا :"نحن بحاجة الى تغيير فى الرسالة الاعلامية، الاعلام لابد أن يأخذ منحى مختلف منحى تنموى ".

ولفت الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الى أن 60% من المواطنين شباب وفى سن العمل ولابد من استثمارهم، مشيرا الى أن قضايا السكان ليست قضايا جهات بل قضايا الدولة والمواطن، مسؤولية مشتركة ولابد من التعاون والتنسيق بين الجهات ورفع الوعى المجتمعى لبعض المشاكل السكانية.

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، بالتعاون مع الجهات المعنية بالقضية السكانية، لدراسه الخطاب الإعلامي الموجه لمناقشة القضايا السكانية وكيفية التوعية المواطنين بتلك القضية الهامة.

يعقد المؤتمر على مدار جلستين، حيث يحاضر بالجلسة الأولى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتورة فاتن غازي مقررة المجلس القومى للسكان، والدكتور سعيد عامر، أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية، والانبا إرميا رئيس المجلس الثقافي القبطي الأرثوذوكسي.

ويترأس الجلسة الثانية دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والتى تعقد فى صورة جلسة حوارية مع المنصة بحضور الدكتور جمال سرور مؤسس المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور حسين مطاوع عميد معهد البيئة، والشيخ نوح العيسوي والشيخ صفوت أبو السعود وكيلا وزارة الأوقاف.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من الاعلاميين والصحفيين والمختصين بالقضية السكانية وممثلي الوزرات والهيئات الحكومية لدى المجلس القومي للسكان.