الأوقاف تهدى المجموعة الثانية من سلسلة "رؤية" لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

كتب على عبد الرحمن

أهدت وزارة الأوقاف، إهداء المجموعة الثانية من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالدرَّاسة، حيث قدم الشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام العلاقات العامة بالوزارة، 20 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير المجموعة الثانية، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، للدكتور غانم السعيد غانم عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالدرَّاسة ، والذي ثمن دور وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني والثقافي لدى الشباب.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارتي : الأوقاف، والثقافة ، وجامعة الأزهر الشريف ، وعلى هامش معرض الكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بكلية اللغة العربية بالقاهرة

جدير بالذكر أن المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير تتكون خمسة عشر كتابًا على النحو التالي:

1- الجاهلية والصحوة .

2- هؤلاء .. هم الإخوان .

3- فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية .

4- نساء على عرش مصر .

5- حماية الكنائس في الإسلام .

6- حق الوطن .

7- حوار الأديان والثقافات .

8- تنظيم النسل ومتغيرات العصر .

9- العقل والنص .

10- مقاصد الشرع وقضايا العصر .

11- فلسفة الحرب والسلم والحكم .

12- قضايا الدين والحياة رؤية عصرية .

13- مكارم الأخلاق .

14- مهارات التواصل في السنة النبوية .

15- فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) .