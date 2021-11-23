الصحة تعلن فحص 2.5 مليون طالب بالصف الأول الإعدادى للكشف عن فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان ، انطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي، للعام الرابع على التوالي بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي.

وتابع: آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح أنه في حال اكتشاف الإصابة بفيروس "سي"، يتم إحالة الطالب إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة للتأمين الصحى بـ27 محافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وتلقى العلاج بالمجان.