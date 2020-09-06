أخبار 24 ساعة.. أمطار غزيرة وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
أخبار 24 ساعة.. أمطار غزيرة وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلةالأحد، 06 سبتمبر 2020 12:00 ص
توقعات الطقس
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