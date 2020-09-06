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أخبار 24 ساعة.. أمطار غزيرة وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلة

الأحد، 06 سبتمبر 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. أمطار غزيرة وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلة توقعات الطقس
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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