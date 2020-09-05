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التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:45 ص
التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً  غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.
 
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم  حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.
 
وأهابت الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، الالتزام بالموعد المحدد.
 

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تنسيق المرحله الثانيه

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اليوم السابع بلس

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