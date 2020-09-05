اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل المرحلة الثانية للتنسيق فى تغطية خاصة من تليفزيون اليوم السابع

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:14 م
تفاصيل المرحلة الثانية للتنسيق فى تغطية خاصة من تليفزيون اليوم السابع تغطية تليفزيون اليوم السابع للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تغطية خاصة أجراها تليفزيون "اليوم السابع"، حول المرحلة الثانية للتنسيق بعد مد باب تسجيل الرغبات للغد، حيث شارك فى التغطية الزميل محمد صبحي، مسئول ملف التعليم باليوم السابع، والذى قدم شرحاً وافياً للطلاب حول المرحلة الثانية وموعد انطلاق الثالثة.

 

وقررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجارى.

 

 

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن ذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التى تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقى الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

 

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، الالتزام بالموعد المحدد.

 

وأعلن السيد عطا السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021 وذلك من إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية البالغ عددهم 254512 طالبا بالشعبة العلمية والأدبية.

 

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالى نتائج المرحلة الثانية للتنسيق بعد انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من أعمال فرز رغبات الطلاب وكذلك ترشيحات الطلاب وفقا للمجموع والقدرة الاستيعابية للكليات ، وذلك خلال 72 من غلق باب تسجيل وتعديل الرغبات.


تليفزيون اليوم السابع

اليوم السابع

التنسيق

تنسية المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شعبة الأدوات المدرسية تكشف لتليفزيون اليوم السابع تراجع الأسعار بنسبة 10%

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:55 م

تغطية خاصة من تليفزيون اليوم السابع لأسعار الأدوات المدرسية.. الصناعة المصرية تحكم السوق.. الشنطة تبدأ من 30 جنيهًا و"اللانش بوكس" بـ10 جنيهات.. وتخفيضات 10% عن العام الماضى.. الفجالة أرخص الأماكن.. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:54 م

نشرة منتصف اليوم من تليفزيون اليوم السابع.. مصر تؤكد استعدادها الكامل للتنسيق مع السودان لمواجهة تداعيات الفيضانات بعد إعلان الطوارئ.. انتهاء فترة الدعاية لمرشحى الإعادة بانتخابات "الشيوخ" وبدء الصمت الانتخابى

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:51 م

اختتام آخر الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب الإثنين المقبل

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:51 م

تفاصيل إصابة "الونش" وموعد عودته للزمالك بعد أشعة الركبة

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

مكتب التمثيل العمالى بالإمارات يكشف الإجراءات الجديدة لدخول أبو ظبى

مكتب التمثيل العمالى بالإمارات يكشف الإجراءات الجديدة لدخول أبو ظبى

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة