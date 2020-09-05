تفاصيل المرحلة الثانية للتنسيق فى تغطية خاصة من تليفزيون اليوم السابع

محمد محسوب

تغطية خاصة أجراها تليفزيون "اليوم السابع"، حول المرحلة الثانية للتنسيق بعد مد باب تسجيل الرغبات للغد، حيث شارك فى التغطية الزميل محمد صبحي، مسئول ملف التعليم باليوم السابع، والذى قدم شرحاً وافياً للطلاب حول المرحلة الثانية وموعد انطلاق الثالثة.

وقررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجارى.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن ذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التى تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقى الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، الالتزام بالموعد المحدد.

وأعلن السيد عطا السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021 وذلك من إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية البالغ عددهم 254512 طالبا بالشعبة العلمية والأدبية.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالى نتائج المرحلة الثانية للتنسيق بعد انتهاء اللجنة العليا للتنسيق من أعمال فرز رغبات الطلاب وكذلك ترشيحات الطلاب وفقا للمجموع والقدرة الاستيعابية للكليات ، وذلك خلال 72 من غلق باب تسجيل وتعديل الرغبات.