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أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:01 ص
أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة هيئة الارصاد الجوية
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث أكدت استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الجو ، مع استمرار وجود فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر. 
 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم  السبت، ارتفاعا بالدرجات، حيث يسود طقس حار  رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا،  فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية ، بينما تشهد السواحل الشرقية طقس مائل للحرارة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 83 %.
 
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، تكون خفيفة إلى متوسطة  بجنوب الصعيد.
 
وفيما يلى بيان بحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة : 
 
 
 
 
 
 
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