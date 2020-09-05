طارق شوقى يكشف إلغاء الهيئة الأمريكية امتحان SAT بمصر بعد ثبوت تسرب الأسئلة

كتب محمد عبد المجيد

كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إقامة مؤتمر صحفى الثلاثاء المقبل، للإعلان عن ملامح الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، مضيفا إنه سيجرى خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل حضور وغياب الطلاب بالعام الدارسي الجديد. وحول أزمة تسريب امتحان الدبلومة الأمريكية، قال خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أن الهيئة الأمريكية للامتحانات ألغت امتحان الـSAT في مصر بعد ثبوت تسرب الأسئلة، وقامت الإدارة الأمريكية برفع دعاوى على الأشخاص الذين قاموا بتسريب الامتحان.

وكشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اعتماد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية وهي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، موضحا أن هذه الشهادات ليست مصرية وإنما شهادات أجنية مسئولة عنها جهات أخرى.

وأضاف الدكتور طارق شوقي أن امتحان ATC يعقد إلكترونيا وهو ما يقلل من فرص التسريب، موضحا أنها لا تختلف كثيرا عن امتحان SAT، وأن الامتحان الذي تم تسريبه هو امتحان ورقي عكس امتحان الـATC.

ورفض وزير التربية والتعليم التعليم الفني أى محاولات لتفادى امتحان الـATC، مؤكدا أنه تواصل مع وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار، وتم الاتفاق معه على تأجيل التنسيق مع الطلاب الذين تعرضوا لتلك الأزمة بعد تسريب الامتحان.

وشدد طارق شوقي على أن اكتمال الدبلومة الأمريكية لن يتم سوى من خلال أعمال السنة ودرجات الامتحان، موضحا أنه ليس من العدالة أن يتم مساواة من حصل على امتحان السات واجتهد وبين من قرر تأجيله لآخر لحظة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن كل دولة لها شكل في تقييم طلابها، فالقرار الخاص بهذه الشهادات الأجنبية مسئولة عنها الجهة التي تدير الامتحانات.