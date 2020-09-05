اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تنشيط السياحة تروج لافتتاح متحف المركبات الملكية.. اكتشفه بنفسك.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:48 م
تنشيط السياحة تروج لافتتاح متحف المركبات الملكية.. اكتشفه بنفسك.. صور متحف المركبات الملكية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت هيئة تنشيط السياحة، عددا من الصور داخل متحف المركبات الملكية، والذى سيتم افتتاحه خلال شهر سبتمبر الجارى بعد عملية ترميم شاملة، داعية متابعيها لزيارته والاستمتاع برحلة فريدة عبر الزمن.
 
وكتبت الهيئة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "نحن الآن فى الصالة الثالثة داخل متحف المركبات الملكية. يعرض هناك المركبات الاحتفالية التي كان يستخدمها أفراد العائلة المالكة في المناسبات المختلفة. هناك الكثير من صالات العرض في انتظارك لتكتشفها بنفسك!".
 
وفي إطار الاستعدادات للافتتاح الوشيك لمتحف المركبات الملكية، انتهى قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار من أعمال تجهيز ووضع عدد من القطع الأثرية داخل الفتارين لإثراء سيناريو العرض المتحفي به.
 
وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، ان جميع الأعمال تتم في المتحف على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المحدد وافتتاح المتحف للجمهور والاستمتاع بما يضمه من قطع أثرية نادرة ومميزة توضح وسائل التنقل المختلفة التي كان يستخدمها ملوك وحكام هذه الفترة بالإضافة إلى العربات التي كانت تستخدم في العديد من المناسبات الرسمية. 
 
وقد تم الانتهاء من وضع عدد من القطع الأثرية بداخل فتارين العرض منها النياشين الخاصة بالخديوي إسماعيل ونيشان الزراعة الذي تم صناعتهم من الذهب والفضة والمينا الملونة، وميدالية لاتحاد الفروسية المصري المصنوع من الذهب.
 
وأضاف احمد الصباغ مدير عام المتحف، ان القطع تضمنت أيضا تمثال من المعدن للاعب البولو على قاعدة من الخشب الزان، وتمثال صغير من البرونز لحصانين، وعدد من التماثيل المصنوعة من البورسلين الملون، وعدد من السروج العسكرية التي كانت تستعمل في عهد الدولة العثمانية، وسروج أخرى خاصة بالأطفال والسيدات مصنوعة من الجلد والنسيج والمعدن، بالاضافة إلى ملابس سائق العربة الآلاي، ودومو آلاي وهو الفارس الذي يمتطى الجواد على الجانب الأيسر في المركبات الرسمية، وملابس دليل آلاي.
 
وفي سياق متصل، أضاف أحمد ناجي مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، انه تم الانتهاء من كتابة البطاقات الشارحة لجميع القطع الأثرية باستخدام طريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية ووضع خريطة شارحة لقاعات المتحف عند المدخل.
 
كما تم الانتهاء من تحديد ووضع الممرات الممهدة والمنحدرات لسهوله الصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، وسوف يتم وضع لوحات إرشادية بجميع القاعات باستخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص دورات مياة لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة طبقا للمواصفات العالمية.
 
جدير بالذكر، أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.
 
وقد أنشئ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل (1863-1879)، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف، حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.
 
WhatsApp Image 2020-09-05 at 1.39.36 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-09-05 at 1.39.39 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-09-05 at 1.39.41 PM
 

 


تنشيط السياحة

المركبات الملكية

الاثار

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحف المركبات الملكية يستعد لاستقبال الزوار قريبا

السبت، 29 أغسطس 2020 12:57 م

الأعلى للآثار يكشف عن افتتاح متحف المركبات الملكية خلال أيام

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:09 م

س و ج.. هل يوفر متحف المركبات الملكية وسائل تعريفية لذوى القدرات الخاصة؟

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:00 ص

حكايات أسرة محمد على تروى فى متحف المركبات الملكية.. أنشئ فى القرن الـ18 وتغير اسمه أربع مرات.. يعرض 29 مركبة أشهرها عربة الآلاى خصوصى هدية امبراطورة فرنسا للخديو إسماعيل.. ويُعد الرابع من نوعه على مستوى العالم

السبت، 22 أغسطس 2020 08:00 ص

الآثار تضع اللمسات النهائية لافتتاح متحف المركبات الملكية فى بولاق.. صور

الجمعة، 21 أغسطس 2020 12:52 م

كل ما تريد معرفته عن متحف المركبات الملكية.. أسعار التذاكر وأبرز معروضاته

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة