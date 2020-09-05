اليوم السابع
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التضامن تبدأ صرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين الثلاثاء

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:00 م
التضامن تبدأ صرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين الثلاثاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة أربعة أشهر، دعما لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحى.

وكانت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت  أن المستفيدين من هذا الدعم النقدي هم جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار، والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد، والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، نظرا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة.

وأشارت القباج إلى أن المبادرة الجديدة تأتي في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنها والتي تأثر بها العديد من القطاعات مما أدى إلى عدم قدرة القطاع السياحى على سداد التزاماته الأساسية وأن الصرف  بواقع ألف جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؛ لمساعدة الأسر على مواجهة زيادة الأعباء خاصة مع قرب عودة المدارس والجامعات، مؤكدة أن الصرف سيتم من خلال شبكة مكاتب البريد وقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع هيئة البريد لتحديد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد وأنه يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم بالرقم القومي من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وعنوانه:

www.Moss.gov.eg ، لافتا أن الدولة حريصة علي توفير جميع وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات خاصة فى وقت الازمات الاقتصادية.

 

 


التضامن

كورونا

المرشدين السياحيين

دعم المرشدين السياحيين

وزارة التضامن

الاثار

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