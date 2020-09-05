وزير الأوقاف يلغى امتحان خطيب مكافأة فى المنيا لضبطه متلبسا بالغش

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء اختبار خطيب مكافأة فى محافظة المنيا، وإلغاء تصريحه، مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، لضبطه متلبسا بالغش أثناء اختبار تحسين مستوى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن القرار جاء بناء على المذكرة المرفوعة من رئيس قطاع المديريات الإقليمية بشأن ضبط "ح. م"، خطيب مكافأة بمحافظة المنيا متلبسًا بالغش أثناء اختبار تحسين المستوى المالى لخطباء المكافأة.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة من خريجى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

وأوضحت الوزارة أن القبول سيكون بعدد من الضوابط وهى :

أن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير ممتاز .

أن يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

أن يجتاز الاختبارات المقررة فى هذا الشأن .

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف فى وقت سابق عن إنجازاتها خلال 6 سنوات فى مجال تحسين الأحوال المعيشية والمالية، حيث أوضحت الوزارة أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على ليسانس فقط، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.