اليوم السابع
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الأزهر يعزى السودان بعد سقوط ما يقرب من 100 قتيل بسبب السيول والفيضانات

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:08 م
الأزهر يعزى السودان بعد سقوط ما يقرب من 100 قتيل بسبب السيول والفيضانات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى دولة السودان الشقيقة، في ضحايا السيول والفيضانات التي أسفرت عن وقوع ما يقرب من ١٠٠ قتيل، وأكثر من ٥٠ مصابا، وتدمير عدد من المنازل. 
 
وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تضامنه مع دولة السودان الشقيقة لتجاوز هذه المحنة، داعيا المولى - عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.
 
وكانت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان قد حذرت المواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ، بعدما سجلت محطة الخرطوم اليوم السبت أعلى منسوب للنيل ، وبلغ المنسوب (17.62 متر) متجاوزا أعلى قمة مسجلة (17.26 مترا) بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.34 مترا) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ27 سم.
 
وأكدت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم وانخفض الإيراد 80 مليون م 3 (912 إلى 832 مليون م 3)، موضحة أن إيراد النيل الأزرق خلال الأسبوع الماضى بلغ عند محطة الديم (900-950 ) مليون متر مكعب/ اليوم، بينما لم يتجاوز تصريف خزان الروصيرص 650-600 مليون متر مكعب/ اليوم، مشيرة إلى أن مساهمة الروصيرص خفضت 300 مليون م 3 يوميا، بينما يتذبذب إيراد العطبرواى خلف خزان خشم القربة من 170إلى 300 مليون م 3، وتوقعت اللجنة ان تكون المناسيب ليوم غد السبت على النحو التالى:

 

قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد استقرارا.

قطاع "سنار - الخرطوم" سيشهد ارتفاعا فى حدود 2سم.

قطاع "الخرطوم - عطبرة" سيشهد ارتفاعاً فى حدود 3سم.

قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد ارتفاعاً.

قطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد استقرارا.

قطاع "سد مروى -الدبة" سيشهد استقرارا.

قطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد استقرارا.


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