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تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:49 م
تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

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أعلن السيد عطا ،رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الأحد المقبل.

وأوضح السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل ، أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التى تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقى الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى أو الطلاب الراغبين فى تعديل رغباتهم، الالتزام بالموعد المحدد.

 


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