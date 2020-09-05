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شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:44 م
شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا شركة مياه الشرب بالقاهرة
كتب أحمد حسن

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قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تعديل موعد قطع المياه عن 10 مناطق بالمحافظة، وهى: " الحى العاشر – صقر قريش – السويسرى ب – الواحة – مشروع هيئة النقل العام –مساكن قضايا الدولة – مساكن مجلس الوزراء – المنطقة العاشرة – جزء من عزبة الهجانة – منطقة الشيراتون"، لتبدا من الساعة التاسعة صباح الأحد الموافق 6-9-2020 وحتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم، لتنفيذ اعمال تطوير بمنطقة مصر الجديدة مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوى.
  
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

انقطاع المياه

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قطع مياه الشرب بالقاهرة

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