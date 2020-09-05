شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

كتب أحمد حسن

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تعديل موعد قطع المياه عن 10 مناطق بالمحافظة، وهى: " الحى العاشر – صقر قريش – السويسرى ب – الواحة – مشروع هيئة النقل العام –مساكن قضايا الدولة – مساكن مجلس الوزراء – المنطقة العاشرة – جزء من عزبة الهجانة – منطقة الشيراتون"، لتبدا من الساعة التاسعة صباح الأحد الموافق 6-9-2020 وحتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم، لتنفيذ اعمال تطوير بمنطقة مصر الجديدة مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوى.