"الصحة العالمية" تكشف عن دخول 32 لقاحا ضد كورونا مرحلة التجارب السريرية

ماجد تمراز

قالت مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور داليا السنهوري، إن هناك بعض الدراسات الحديثة في سنغافورة، تقول إن هناك تغييرا بسيطا في التركيب الجيني للفيروس، والتي تجعل الفيروس أقل حدة عن الإصابات في بعض الدول الأخرى، مشيرة إلى أنه تتم أكثر من مرحلة في تصنيع اللقاح اللازم لفيروس كورونا، موضحة أن حوالي 32 لقاحًا وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي يجري اختبارها على الآلاف من البشر، ووفقا لنتيجة تلك التجارب فإنه سيتم تحديد فاعلية كل لقاح، وعلى نهاية العام الجاري قد يتم الوصول إلى معلومات أكثر عن كل لقاح.



وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة، أن منظمة الصحة العالمية قسمت نسبة الانتشار لأربعة مستويات، ووفقا لذلك يتم تحديد الوضع الوبائي في كل دولة، مشيرة إلى أنه على كل دولة أن توفر المعلومات عن النمط الجيني للفيروس، وأن المعلومات التي تم توفيرها تؤكد أنه لا يوجد اختلاف في التركيب الجيني للفيروس.

وأوضحت، أن كل دول العالم تتابع الوضع الوبائي الحالي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وهناك بعض الدول انتكست بعد أن تمكنت من الوصول للحالة صفر، وهناك عدة عوامل كثيرة تسبب في ذلك، ولكن الوضع الوبائى يختلف من دولة لأخرى، ويتوقف ذلك على نسبة انتشار الفيروس والبيانات التي تصدرها الدول، والتي تظهر اختلاف بين الدولة والأخرى.