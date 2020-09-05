الأوقاف والرى والزراعة توحد القيمة الإيجارية للأراضى فى المناطق المشتركة.. صور

كتب على عبد الرحمن

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، اجتماعا بمبنى وزارة الأوقاف لمناقشة القضايا المشتركة.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم أنه تم الاتفاق على عدة أمور أهمها ، توحيد القيمة الإيجارية لأراضى الجهات الثلاث فى الأحواض والمناطق المشتركة، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضى الجهات الثلاث بجميع المحافظات ، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجارى .

كما تم الاتفاق على توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى ، حيث يحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما عليه من مستحقات فى المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذى يتيح له الاستفادة بالتقاوى والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتى توفرها وزارة الزراعة للمزارعين .

بالإضافة إلى تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة ، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة ومزيد من العناية بالأراضى الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين) , بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة, وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر فى سداد أى مستحقات للجهة المالكة , كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوى من بنك التنمية والائتمان الزراعى بفائدة ميسرة 5% بناء على ما ذكره معالى وزير الزراعة.

واتفق الوزراء على مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى عملها لإنهاء أى ملفات عالقة فى هذا الشأن ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضى المستردة من هيئة الإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف المصرية، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك .

و تناول اللقاء دور وزارة الأوقاف فى ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية , حيث أشاد معالى وزير الرى بذلك، كما أشاد بكتاب : "نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه "، الذى أصدرته وزارة الأوقاف .، وبالتعاون بين الوزارتين .

ومن جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لوزير الرى على التعاون والتنسيق بين الوزارتين، كما وجه الشكر لوزير الزراعة على التعاون والتنسيق بين الوزارتين وعلى دور بنك التنمية والائتمان الزراعى وإسهام البنك المتميز فى مشروع صكوك الأضاحى .

وحضر اللقاء كل من المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى ، والمهندس أيمن شديد وكيل وزارة الرى لشئون الأملاك ، وأهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل لكل من وزير الرى ووزير الزراعة، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى وكيل وزارة الرى لشئون الأملاك .