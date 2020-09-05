اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف والرى والزراعة توحد القيمة الإيجارية للأراضى فى المناطق المشتركة.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:17 م
الأوقاف والرى والزراعة توحد القيمة الإيجارية للأراضى فى المناطق المشتركة.. صور اجتماع وزراء الأوقاف والرى والزراعة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، اجتماعا بمبنى وزارة الأوقاف لمناقشة القضايا المشتركة.

 

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم أنه تم الاتفاق على عدة أمور أهمها ، توحيد القيمة الإيجارية لأراضى الجهات الثلاث فى الأحواض والمناطق المشتركة، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضى الجهات الثلاث بجميع المحافظات ، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجارى .

كما تم الاتفاق على توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى ، حيث يحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما عليه من مستحقات فى المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذى يتيح له الاستفادة بالتقاوى والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتى توفرها وزارة الزراعة للمزارعين .

بالإضافة إلى تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة ، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة ومزيد من العناية بالأراضى الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين) , بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة, وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر فى سداد أى مستحقات للجهة المالكة , كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوى من بنك التنمية والائتمان الزراعى بفائدة ميسرة 5% بناء على ما ذكره معالى وزير الزراعة.

واتفق الوزراء على مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى عملها لإنهاء أى ملفات عالقة فى هذا الشأن ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضى المستردة من هيئة الإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف المصرية، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك .

و تناول اللقاء دور وزارة الأوقاف فى ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية , حيث أشاد معالى وزير الرى بذلك، كما أشاد بكتاب : "نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه "، الذى أصدرته وزارة الأوقاف .، وبالتعاون بين الوزارتين .

ومن جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لوزير الرى على التعاون والتنسيق بين الوزارتين، كما وجه الشكر لوزير الزراعة على التعاون والتنسيق بين الوزارتين وعلى دور بنك التنمية والائتمان الزراعى وإسهام البنك المتميز فى مشروع صكوك الأضاحى .

وحضر اللقاء كل من المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى ، والمهندس أيمن شديد وكيل وزارة الرى لشئون الأملاك ، وأهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل لكل من وزير الرى ووزير الزراعة، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى وكيل وزارة الرى لشئون الأملاك .

unnamed (4)
 

 

unnamed (3)
 

 

unnamed (2)
 

 

unnamed (1)
 

 

unnamed
 

 


الأوقاف

الزراعة

الرى

اراضى الأوقاف

اراضى الزراعة

اراضى الرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبادئ لملايين الملاك والمستأجرين.. هل ضمن القانون للمالك حقه حال تأخر المستأجر فى الإخلاء؟.. المشرع ألزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين لما لحقه من أضرار.. والنقض تتصدى للأزمة

السبت، 22 أغسطس 2020 07:00 م

محافظ جنوب سيناء يصدر قرارا بتخفيض القيمة الإيجارية المستحقة للمحافظة 75%

الجمعة، 03 يوليه 2020 03:50 م

مصر لإدارة الأصول تخطر مئات العقارات بزيادة القيمة الإيجارية أو الإخلاء

الجمعة، 29 مايو 2020 02:00 ص

محافظ كفر الشيخ يهيب بالمُلاك مراعاة الظروف بتخفيض القيمة الإيجارية لوحداتهم

الخميس، 16 أبريل 2020 03:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة