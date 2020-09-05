اليوم السابع
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متحدث "الرى" يؤكد إزالة 276 ألف مخالفة تعدٍ على النيل منذ يناير 2015 إلى الآن

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:19 م
متحدث "الرى" يؤكد إزالة 276 ألف مخالفة تعدٍ على النيل منذ يناير 2015 إلى الآن نهر النيل - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال المهندس أحمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إنه منذ إطلاق الحملة القومية لإزالة التعديات على نهر النيل فى  يناير 2015، تم إزالة 276 ألف مخالفة تعدٍ حتى الآن، من بينها 57 إزلة على نهر النيل بشكل مباشر، وتابع: "منها إزالة قام مرتكبها بردم 4 آلاف متر فى نهر النيل ذاته".

وأضاف "السباعى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن قطاع حماية وتطوير نهر النيل يقوم بحصر التعديات بشكل يومى، وتابع: "هناك بعض المخالفات بعد إزالتها يقوم مرتكبوها ببنائها مرة تاني وتالت ورابعة"، مشدداً على أن القانون يطبق على الجميع مهما كان مرتكبيها "ننظر إلى المخالفة وليس صاحبها".

وكشف "السباعى"، عن أن هناك ما بين 7 إلى 8 آلاف مخالفة على نهر النيل الآن جارى التعامل معها وإزالتها، مشدداً على أن نهر النيل مورد رئيسى للتنمية فى البلاد، وأى تعدٍ عليه جرم فى المقام الأول وتدمير لموارد التنمية، وسيطبق عليه القانون.


نهر النيل

اخبار مصر

التعديات

مخالفات نهر النيل

وزارة الرى

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