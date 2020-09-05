اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:07 م
وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سيفتتحان الجمعة المقبلة 53 مسجدًا بالمحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها ، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى ، تقوم الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م بافتتاح (314) مسجد تم إحلالها وتجديدها منها عدد (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد .
 
 
يذكر أن وزارة الأوقاف ناشدت جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطة الفتح ، والالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها الوزارة من ارتداء الكمامة ، واصطحاب السجادة الخاصة بكل مصلي ، ومراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم ، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .
 
  كما أكدت وزارة الأوقاف، على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال ، واجتهادهم في الاستعداد لصلاة الجمعة .
 
 

افتتاح مسجد

مساجد جديده

اخبار الأوقاف

الاوقاف

مساجد الشرقية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل الأوقاف لشئون المساجد يعلن افتتاح 314 مسجدا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:35 م

جابر طايع يكشف مزاعم القنوات المغرضة لنشر الأكاذيب حول هدم مصر للمساجد

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:57 م

عمارة بيوت الله على رأس أولويات المدن الجديدة بالصعيد.. تخصيص 76 قطعة أرض لبناء مساجد ببنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان الجديدة.. مساحات المساجد تترواح بين 1000 و5 آلاف متر.. وتصميمها على طراز إسلامى مميز.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:00 ص

49 مسجدا.. مدينة الشروق تتزين ببيوت الله

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:25 م

1200 مسجد في آخر 6 سنوات مقابل 11 ألفا في 1300 عام داخل مصر.. فيديو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:13 م

بيوت الله على رأس الإنشاءات فى المدن الجديدة.. 56 مسجداً تنتشر فى مدينة الشروق.. تخصيص 25 قطعة أرض تصل مساحتها لـ12000م2 لإنشاء مساجد بالقاهرة الجديدة.. و31 مسجدًا يستقبلون ضيوف الله بمدينة بدر.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة