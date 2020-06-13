حصاد الوزارات.. الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
حصاد الوزارات.. الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانىالسبت، 13 يونيو 2020 05:00 م
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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