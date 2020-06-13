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حصاد الوزارات.. الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

السبت، 13 يونيو 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
إعداد - سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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