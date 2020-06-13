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الزراعة: برامج ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة وتجنب الأمراض

السبت، 13 يونيو 2020 06:30 ص
الزراعة: برامج ترقيم وتأمين وتحصين للماشية لتحسين السلالة وتجنب الأمراض ترقيم الماشية
كتب عز النوبى

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تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الادارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، ما تم تنفيذه من برامج وحملات ترقيم وتسجيل الماشية، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك برامج  بيطرية مكثفة لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية للتعرف على الامراض الوبائية، موضحا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة.

وأوضح التقرير، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا ما يلى : موقف الحيوان التحصينى ضد الامراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته اول بأول ومعرفة الامراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والاصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وتابع التقرير، أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى، اعمال برامج تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع بمحافظات الجمهورية، مؤكدا أن هناك متابعة مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض الوبائية ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء ،والتنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الابلاغ عنها.


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