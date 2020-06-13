اليوم السابع
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التعليم: ندب المعلمين للجان الثانوية يراعى المسافة بين محل عمل العضو واللجنة

السبت، 13 يونيو 2020 10:31 ص
التعليم: ندب المعلمين للجان الثانوية يراعى المسافة بين محل عمل العضو واللجنة طلاب الثانوي العام ــ ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ضوابط ندب المراقبين والملاحظين للعمل بامتحانات الثانوية العامة صحيحة وفق معايير ومسافات جغرافية، موضحا أن الندب راعى المسافة بين محل عمل العضو وحتى مقر لجنة سير الامتحان المنتدب عليها، مؤكدا أن المسافة تقاس بمحل عمل العضو وليس محل إقامته. وأضاف أن العمل بالثانوية العامة مهمة قومية  لجميع المعلمين، وسيتم توفير كافة وسائل الأمن للأعضاء من كمامات ومطهرات، مشددا على أن الحرص على سلامة العضو والطلاب أهم من أى شئ أخرى.

وكان بعض المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات اشتكوا من المسافة الكبيرة بين محل الإقامة ولجنة السير، موضحين أن بعضهم انتقل من محافظة لأخرى للمراقبة فى أعمال الامتحانات، مطالبين بتحقيق الندب الداخلى أو المحلى.

وتستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  الاعتذارات من المعلمين غير الراغبين فى المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، بدء من غد الأحد 14 يونيو الجارى، وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات تسهيلاً على   المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

كما حددت الوزارة مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية،  للمعلمين المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.

وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء 10/6/2020 فى توزيع خطابات الندب للمعلمين  المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات.


وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:


1.    قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
2.    أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
3.    العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
4.    نسبة عجز 5%.
5.    وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
6.    وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).
7.    وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).
8.    الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
9.    ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
10.    الحرمان من أعمال  الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

 


التربية والتعليم

اعتذارات المعلمين

التقدم باعتذار

اخبار مصر

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