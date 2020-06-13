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التموين: ضبط 1250 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بمنطقة ساقية مكى

السبت، 13 يونيو 2020 11:53 ص
التموين: ضبط 1250 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بمنطقة ساقية مكى لحوم غير صالحة - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير مطابق للمواصفات القياسية وتم التحفظ على 1250كيلو لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك  الآدمي بأحد التلاجات ومصنع يقوم بتصنيع منتجات غير صالحه للاستهلاك بمنطقة ساقية مكى وتم  تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات  القانونية.
 
جاء ذلك فى إطار الحملة التى شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية، قد اصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة ، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.
 
كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.
 
 
 

التموين

لحوم غير صالحة للاستهلاك ساقية مكى

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