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وزير الأوقاف: الإحباط واليأس والتيئيس والقنوط من رحمة الله من الكبائر..فيديو

السبت، 13 يونيو 2020 03:33 م
وزير الأوقاف: الإحباط واليأس والتيئيس والقنوط من رحمة الله من الكبائر..فيديو الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية أن يحيا الإنسان بالأمل والتفاؤل قائلاً:"الأمل شيء هام ، حتى عد العلماء الإحباط واليأس والتيئيس والقنوط من رحمة الله (عز وجل) من الكبائر، يقول الحق (سبحانه وتعالى) على لسان سيدنا إبراهيم (عليه السلام): "وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ"، ويقول الحق (سبحانه وتعالى) فى سورة سيدنا يوسف (عليه السلام): "إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ"

وأضاف جمعة في الرسالة التاسعة من رسائل وزارة الأوقاف المترجمة للعالم:"إن الحياة رغم صعوبتها وتحدياتها مفعمة بالأمل، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، مؤكدًا أنه لا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة طبيعية بلا أمل، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما زرع فلاح ولا حصد ، حتى مع الإشراف على الموت فقد قيل لأحد المسنين: مالك تُعنَى بزراعة النخيل وقد لا تحيا حتى تأكل من ثمره؟ فقال لمن قال له ذلك: يا بنى زَرَعَ مَن قَبلنَا فَأكلنَا، ونَحنُ نَزرعُ لِيأكُلَ مَن بَعدنا .

وتابع جمعة:"الأمل بلا عمل أمل أعرج لا يقوم على ساقين، إنما يقوم على ساق واحدة، كان سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) يقول: "لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة"

واختتم وزير الأوقاف رسالته قائلاً:"الأمل الحقيقى هو القائم على العمل المبنى على الأخذ بالأسباب، وعندما ننظر إلى هذا الصحابى الذى جاء إلى سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال يا رسول الله : أُطلق ناقتى - أي: أتركها بلا قيد ولا عقال - وأتوكل؟ أو أعقلها – أى : أقيدها وأربطها – وأتوكل ؟ نجد أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال له : " اعقلها وتوكل".

 


وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الأوقاف

رسائل الأوقاف

الأمل

كورونا

فيروس كورونا

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